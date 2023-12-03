Легковушка с фурой попали в ДТП в Калужской области

В воскресенье, 3 декабря, в Сухиничском районе произошло ДТП с фурой, сообщает ГУ МЧС региона.

В 10 часов 15 минут на 259 км автодороги М-3 «Украина» столкнулись фура «МАН» и легковушка «Ниссан Альмера».

В результате ДТП пострадал один человек. Причины происшествия и тяжесть травм уточняются.

Ранее МЧС сообщало о неблагоприятных погодных условиях в течение дня.