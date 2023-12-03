«Опель Зафира» и «Форд Фокус» столкнулись в Калужской области

В субботу, 2 декабря, В Юхновском районе Калужской области произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Примерно в 11 часов 55 минут на 895 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись два автомобиля: «Опель Зафира» и «Форд Фокус». В результате ДТП пострадал человек.

Причины ДТП, как и тяжесть травм пострадавшего уточняются. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники.