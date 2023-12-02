В Калуге «Мерседес» протаранил пешеходов

2 декабря около 00:30 произошло ДТП с участием пешеходов.

Инцидент случился на ул. Театральной.

Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

На месте происшествия работали пожарные, ГИБДД и скорая.

Известно о нескольких пострадавших.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.