Стали известны подробности о похищении восьмилетней девочки в Калужской области

В пятницу, 1 декабря, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило подробности о задержании четырех человек, которых подозревают в похищении восьмилетней девочки в Козельске.

- Задержаны жительница деревни Касьяново Ульяновского района Калужской области, ее бывший супруг и их общий сын, а также нынешний супруг женщины, - подчеркнули в СК.

По предварительным данным, 29 ноября они вывезли девочку из Козельска в Касьяново. Когда история с пропажей ребенка получила широкую огласку, преступники отвезли девочку в Тульскую область и высадили на дороге.

2 декабря планируется суд, на котором будет избрана мера пресечения.

В доме подозреваемых проведен обыск, изъяты вещи, которые имеют значение для следствия - телефоны, автомобильные номера и одежда.

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Похищение» и «Вымогательство».