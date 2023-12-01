На трассе в Калужской области перевернулся «Лифан»

Около 11:40 в пятницу, 1 декабря, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе перевернулся легковой автомобиль «Лифан».

Авария произошла на 281 километре дороги – недалеко от деревни Высокое, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина съехала в кювет.