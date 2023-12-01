Две легковушки столкнулись в Кирове

В первый день зимы на улице Степана Разина в Кирове столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 9:00 не смогли разъехаться водители «Фиата» и «Рено».

По предварительным данным, пострадал один человек.