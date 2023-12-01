Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Афиша Статьи Медсправочник

В поисках похищенной девочки в Калужской области участвовали 150 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2023 14:42 0 608
В поисках похищенной девочки в Калужской области участвовали 150 человек

В пятницу, 1 декабря, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» рассказал о поисках восьмилетней девочки из Козельска, которую похитили, а потом отпустили на следующий день.

На помощь добровольцам из Калуги приезжали волонтеры из Брянской и Тульской областей.

- Обстоятельства пропажи очень тревожные - необходимо как можно быстрее организовать работу штаба на месте и начать активный поиск, - пояснили в «ЛизаАлерт». - Через несколько часов добровольцы отряда совместно с сотрудниками правоохранительных органов и неравнодушными местными жителями вышли на задачи. К сожалению, к утру поиски не принесли результатов. Работа продолжалась - чтобы получить информацию о том, где могла находиться Злата, добровольцы расклеивали ориентировки, отсматривали записи с камер видеонаблюдения и автомобильных видеорегистраторов. Силами поисковиков были проверены все потенциально опасные места - канавы, канализационные коллекторы, подвалы и т.д. Оперативно отрабатывались все поступающие свидетельства. 

В поиске девочки участвовало около 150 человек, напечатано и расклеено более 1000 ориентировок. Для осмотра зоны поиска с воздуха к вылету готовились 3 оператора БПЛА из Москвы и Калужской области. 

- Общая протяженность треков, записанных пешими группами, составила около 170 километров, - сообщили волонтеры. - С каждым часом становилось все тревожнее - прошли уже сутки с момента пропажи девочки. К счастью, около 20:00 во всех чатах прозвучало: «Стоп по поиску! Девочка нашлась».

Напомним, по подозрению в похищении ребенка задержаны четыре человека.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2023 14:42 0 608
Тэги: происшествие дети лиза алерт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания предупреждает жителей: не попадайтесь на уловки мошенников
Готовь сани летом, а дачу к сезону зимой: почему выгоднее покупать теплицу в холодное время года?
Калужская сбытовая компания и Группа компаний Pandora подписали Соглашение о совместном развитии инфраструктуры зарядных станций
На Rostelecom Tech Day впервые представят «Аврору» 5.0.
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Подшипники: полный обзор конструкций и рекомендации по выбору для разных условий эксплуатации
Как выбрать акустическую гитару: советы и рекомендации
Виды подшипников, где они используются

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru