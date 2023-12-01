В поисках похищенной девочки в Калужской области участвовали 150 человек

В пятницу, 1 декабря, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» рассказал о поисках восьмилетней девочки из Козельска, которую похитили, а потом отпустили на следующий день.

На помощь добровольцам из Калуги приезжали волонтеры из Брянской и Тульской областей.

- Обстоятельства пропажи очень тревожные - необходимо как можно быстрее организовать работу штаба на месте и начать активный поиск, - пояснили в «ЛизаАлерт». - Через несколько часов добровольцы отряда совместно с сотрудниками правоохранительных органов и неравнодушными местными жителями вышли на задачи. К сожалению, к утру поиски не принесли результатов. Работа продолжалась - чтобы получить информацию о том, где могла находиться Злата, добровольцы расклеивали ориентировки, отсматривали записи с камер видеонаблюдения и автомобильных видеорегистраторов. Силами поисковиков были проверены все потенциально опасные места - канавы, канализационные коллекторы, подвалы и т.д. Оперативно отрабатывались все поступающие свидетельства.

В поиске девочки участвовало около 150 человек, напечатано и расклеено более 1000 ориентировок. Для осмотра зоны поиска с воздуха к вылету готовились 3 оператора БПЛА из Москвы и Калужской области.

- Общая протяженность треков, записанных пешими группами, составила около 170 километров, - сообщили волонтеры. - С каждым часом становилось все тревожнее - прошли уже сутки с момента пропажи девочки. К счастью, около 20:00 во всех чатах прозвучало: «Стоп по поиску! Девочка нашлась».

Напомним, по подозрению в похищении ребенка задержаны четыре человека.