Похитителями восьмилетней девочки в Калужской области оказались фермеры

Четыре человека из деревни Касьяново Ульяновского района задержаны по подозрению в похищении восьмилетней девочки в Козельске.

По информации издания Shot, это фермеры из данного населенного пункта. Троим мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине – 37 лет.

Сейчас следователи проводят обыски. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.

По предварительным данным, похитителей нашли с помощью записей с камер наблюдения.

Суд по мере пресечения пройдет в Калуге 2 декабря. По двум уголовным статьям подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, девочка пропала 29 ноября по дороге из школы. Маме пришло сообщение с требованием выплатить полтора миллиона рублей. Нашли школьницу вечером следующего дня в 30 километрах от родного города – недалеко от тульского Белева. Преступники высадили ее на трассе.