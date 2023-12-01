В Калуге МФЦ появился в Перинатальном центре

В четверг, 30 ноября, в Калуге открылся офис «Мои Документы» в Перинатальном центре в Анненках.

Он появился по просьбам пациентов и персонала больницы, рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

Ранее подобные офисы появились в роддомах Кирова и Боровска.

Уже в первый день за услугами обратились несколько десятков человек.

Работать этот МФЦ будет в понедельник и среду: с 9:00 до 17:00, (перерыв с 13:00 до 14:00).