Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Афиша Статьи Медсправочник

В Калужской области 6000 школьников побывали в Музее Жукова

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 01.12.2023 11:23 0 381
В Калужской области 6000 школьников побывали в Музее Жукова

В пятницу, 1 декабря, исполнилось 127 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова.

- Для нас важно, чтобы наша молодежь знала и гордилась нашим земляком так же, как старшее поколение, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Организовали экскурсии в Музей Жукова на его малую

Родину для наших школьников. Только в этом году более 6000 ребят побывали в музее. 

По словам губернатора, такие экскурсии – это возможность показать детям все грани личности нашего великого земляка.

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 01.12.2023 11:23 0 381
Тэги: калужская область губернатор
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания предупреждает жителей: не попадайтесь на уловки мошенников
Готовь сани летом, а дачу к сезону зимой: почему выгоднее покупать теплицу в холодное время года?
Калужская сбытовая компания и Группа компаний Pandora подписали Соглашение о совместном развитии инфраструктуры зарядных станций
На Rostelecom Tech Day впервые представят «Аврору» 5.0.
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Подшипники: полный обзор конструкций и рекомендации по выбору для разных условий эксплуатации
Как выбрать акустическую гитару: советы и рекомендации
Виды подшипников, где они используются

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru