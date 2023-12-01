В Калужской области 6000 школьников побывали в Музее Жукова

В пятницу, 1 декабря, исполнилось 127 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова.

- Для нас важно, чтобы наша молодежь знала и гордилась нашим земляком так же, как старшее поколение, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Организовали экскурсии в Музей Жукова на его малую

Родину для наших школьников. Только в этом году более 6000 ребят побывали в музее.

По словам губернатора, такие экскурсии – это возможность показать детям все грани личности нашего великого земляка.