Похитители восьмилетней девочки задержаны в Калужской области

Утром в пятницу, 1 декабря, в деревне Касьяново Ульяновского района Калужской области задержаны трое мужчин и одна женщина, которых подозревают в похищении восьмилетней девочки в Козельске.

- Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, девочка пропала 29 ноября по дороге домой из школы. Затем маме пришло сообщение с требованием выкупа в 1,5 миллиона рублей. Нашли ребенка вечером 30 ноября. Похитители высадили ее из машины на трассе недалеко от города Белев Тульской области.

UPD. Преступникам грозит до 12 лет колонии.