52-летняя женщина погибла при пожаре в Калужской области

Днем в четверг, 30 ноября, в Сухиничах сгорела квартира в жилом доме на улице Железнодорожной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На месте происшествия нашли тело 52-летней женщины, рассказали в прокуратуре. Пострадал также 68-летний муж погибшей. Он с ожогами попал в больницу.

Причины пожара устанавливаются.