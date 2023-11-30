Похищенная в Калужской области девочка рассказала о преступниках

Стали известные некоторые подробности о похищение восьмилетней девочки в городе Козельск Калужской области.

Как мы уже рассказывали, ребенок нашелся недалеко от тульского города Белев. Издание Shot сообщило, что школьницу оставили на трассе у деревни Таратухино примерно в 30 километрах от Козельска. Он пошла с дороги к ближайшему дому и постучалась, хозяйка вышла на лай собак, согрела девочку, накормила и вызвала полицию.

По словам девочки, неизвестные дяди толкали ее и били, а потом высадили из машины.

Напомним, ребенок пропал 29 ноября по дороге из школы домой. Потом маме пришло сообщение с требованием выкупа в 1,5 миллиона рублей. Поиском девочки в Козельске занимались десятки волонтеров, приехавших из Калуги и других городов.