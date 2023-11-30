Похищенную в Калужской области девочку нашли на обочине дороги

Как мы уже рассказывали, вечером 30 ноября нашли живой восьмилетнюю девочку из Козельска, которая накануне пропала по дороге из школы.

По предварительным данным, в тульском городе Белев ее обнаружили местные жители на обочине дороги, школьница была одна и плакала, рассказали в УМВД по Калужской области.

У ребенка нет видимых травм. Ее накормили и согрели.

Сейчас девочку везут в следственный отдел в родном Козельске.