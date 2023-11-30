Похищенную в Калужской области 8-летнюю девочку нашли в Тульской области

Как мы уже писали, 30 ноября в Козельске всем миром искали пропавшую накануне 8-летнюю девочку.

Она не вернулась вечером домой, а на телефон мамы поступило сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей.

Как сообщает «Комсомольская правда – Калуга» по предварительной версии девочку обнаружили в городе Белев Тульской области. После нахождения, ее отправили в больницу на обследование. Когда врачи подвердили, что с ней все в порядке, ее повезли в родной Козельск. С ней будут беседовать в следственном комитете.

- Слава Богу, Злата жива! – прокомментировал новость о нахождении юной козельчанки губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже.