Похищение школьницы в Калужской области: что известно к вечеру 30 ноября

В городе Козельск Калужской области 29 ноября пропала восьмилетняя Злата Липовая. Девочку не нашли до сих пор. Собрали в одном материале все, что известно на вечер 30 ноября.

Девочка пропала по дороге домой из школы. Когда ребенок не вернулся вовремя, мама попыталась до нее дозвониться, но телефон уже был выключен.

Позже женщина получила в телеграме сообщение с неизвестного номера. В нем говорилось, что девочку вернут за выкуп в 1,5 миллиона рублей.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Также сразу же подключили волонтеров «ЛизаАлерт». Поиски начались в ночь на 30 ноября.

Утром в четверг Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. В Козельск лично выехал глава регионального СК Марк Харламов.

Пока не было информации, выходили ли похитители на связь еще раз.

По одной из версий, к похищению может быть как-то причастен отец девочки, который сейчас отбывает наказание в колонии.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подключился к помощи. На своих страницах в соцсетях он опубликовал приметы ребенка и призыв о помощи.

В Козельске создан штаб волонтеров. Туда выехало около 50 человек. Среди них добровольцы из Калуги, Брянска, Бабынино, Серпухова и других городов.

Водителей просят проверить записи с регистраторов, если они проезжали с 15:00 до 17:00 в районе улицы Юбилейной и воинской части.

Любую информацию о пропавшей девочке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.