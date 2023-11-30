Боеприпасы обнаружили в лесу в Калужской области

В четверг, 30 ноября в лесу рядом с деревней Глинное Ульяновского района нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Там лежали пять артиллерийских снарядов, две ручные гранаты и минометная мина.

Спасатели обезвредили опасные находки.