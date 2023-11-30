На причастность к похищению 8-летней девочки в Калужской области проверяют ее отца

В Козельске продолжаются поиски 8-летней Златы Липовой. Как ранее сообщалось, она пропала 29 ноября, а маме пришло сообщение с требованием выкупа в 1,5 миллиона рублей.

По данным издания Shot, одна из версий следствия состоит в том, что похищение мог организовать отец девочки, который сейчас отбывает срок в колонии. Мужчина был судим по статьям «Кража», «Угон», «Мошенничество» и «Управление автомобилем в состоянии опьянения».

По другой версии, похищение ребенка могла организовать одна из жертв отца-мошенника.