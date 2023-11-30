В Калуге водитель «Рено» врезалась в «Ниссан» и «БМВ»

В управлении МВД по Калужской области сообщили подробности о ДТП на улице Московской в Калуге, которое произошло в 7:45 30 ноября.

По предварительным данным, в районе перекрестка с улицей Байконурской 40-летняя женщина за рулем «Рено» при повороте налево врезалась в «Ниссан», потом машина отлетела в «БМВ» и ограждение.

Травмы получили два 17-летних пассажира «Ниссана».