Массовое ДТП произошло в Калужской области

Около 8:30 утра в четверг, 30 ноября, в деревне Орловка Бабынинского района, которая расположена на трассе М3 «Украина», столкнулись три автомобиля.

Разбились «Рено Логан», «Ниссан» и «Мерседес», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек.