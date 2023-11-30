В Калужской области похитили восьмилетнюю девочку: преступники требуют выкуп

Полиция Калужской области подтвердила информацию, что за пропавшую 8-летнюю Злату Липовую в Козельске потребовали выкуп.

- Накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь, - заявили в региональном управлении МВД.

Ранее сообщалось, что преступники потребовали 1,5 миллиона рублей.

Поиски ребенка продолжаются с 29 ноября. Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» попросили водителей проверить записи с регистраторов.

Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефонам 112, 88007005452, 8 (4842) 50-26-59, 50-24-59 или 8 (48442) 2-41-80, 4-59-02.