Поиски восьмилетней девочки в Калужской области: водителей просят проверить регистраторы

В Козельске продолжаются поиски восьмилетней Златы Липовой. Девочка исчезла 29 ноября по дороге из школы домой.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поиске записей с регистраторов водителей.

- Владельцы машин, мы начинаем сбор записей с видеорегистраторов, предоставьте записи ваших регистраторов за 29 ноября 2023 года с 15:00 до 17:00, если вы были в это время на улице Юбилейной, территории рядом с воинской частью г. Козельска или недалеко от этого района, - говорится в комментарии волонтеров. - Очень часто таким образом появляется важное для спасения жизни человека свидетельство.

Любую информацию можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело. По какой именно статье, пока не уточняется. Мама девочки в свою очередь рассказала, что получила сообщение с требованием выкупа в 1,5 миллиона рублей.

UPD. Полиция подтвердила, что за девочку потребовали выкуп.