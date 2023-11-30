Стали известны подробности о драке в школе №13 Калуги

Дело о драке трех мальчиков в школе №13 на улице Минской в Калуге 29 ноября дошло даже до главы Следственного комитета России. А 30 ноября подробности об этом происшествии сообщила уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, которая побывала в учебном заведении.

- Дети не смогли объяснить даже причину своего конфликта, - пояснила она. - После стычки они вернулись в класс вместе и только потом, когда их пригласили для разговора со мной, поняли, что их потасовку кто-то снял на видео. Претензий друг к другу ребята не имеют, принесли извинения. Договорились в дальнейшем решать любые спорные моменты только путем переговоров. Признались, что, когда двое нападают на одного - это недостойно. И вообще решать вопросы силой недопустимо. Папы ребят, также не имеют друг к другу вопросов и сказали, что считают конфликт разрешенным.

По словам Агеевой, зачинщики конфликта взяты на контроль, а руководству школы даны указания усилить воспитательную работу со школьниками.