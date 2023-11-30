В Калужской области возбудили уголовное дело из-за исчезновения восьмилетней девочки

Как мы уже рассказывали, 29 ноября в Козельске пропала восьмилетняя Злата Липовая. Девочку до сих пор не нашли. Возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции. В Козельск также выехал исполняющий обязанности руководителя калужского Следственного комитета Марк Харламов.

Рост девочки – 132 сантиметра. Она была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки и белые сапоги. Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

UPD. По информации издания Baza, девочку в Козельске похитили и требуют выкуп в 1,5 миллиона рублей.

UPD2. Полиция подтвердила, что за девочку потребовали выкуп.