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Семь человек пострадали в столкновении «Шевроле» и «Лады» в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2023 14:39 0 214
Семь человек пострадали в столкновении «Шевроле» и «Лады» в Калужской области

В понедельник, 27 ноября, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП на дороге Калуга - Серпухов в Тарусском районе, которое произошло днем в субботу.

По предварительным данным, на участке между Тарусой и Серпуховым 57-летняя женщина за рулем «Шевроле Клан» выехала на правую обочину и врезалась в отбойник. После этого машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «Ладу Ларгус».

Различные травмы получили семь человек: водители обеих машин, 49-летняя пассажирка «Лады», а также пассажирки «Шевроле» 51, 29, 26 и 25 лет.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2023 14:39 0 214
Тэги: происшествие дтп
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