В Калуге ищут очевидцев двух ДТП на улице Московской

Калужская полиция объявила о поиске очевидцев двух аварий, в которых водители сбили пешеходов и скрылись. Пострадали две женщины.

9 сентября около 13:00 калужанку сбили у дома №230 на улице Московской. А 3 ноября водитель сбил женщину у дома №131 на Московской.

Всех, у кого есть информация о происшествиях, просят обратиться в ГИБДД: ул. Телевизионная, 3а, кабинет 16, телефоны 547-534 или 547-888.