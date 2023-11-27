Жителей Калужской области предупредили о проблемах с общественным транспортом

В понедельник, 27 ноября, в Калужской области из-за снегопада могут не ходить некоторые междугородние автобусы.

Предупреждение об этом опубликовало региональное министерство транспорта.

- Дорожные службы привлечены к снегоуборочным работам в полном объеме, - заявили в Минтрансе.