Два автомобиля столкнулись на трассе в Калужской области

Около 23:10 в воскресенье, 26 ноября, очередное ДТП произошло на трассе А130 в Калужской области.

Недалеко от Медыни столкнулись «Рено Меган» и «Лада Ларгус», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства устанавливаются.