В Калуге выписали из больницы ребенка, который пострадал в ДТП с автобусом и «Рено»

В понедельник, 27 ноября, в Калуге из больницы выписан школьник, который два дня назад пострадал в ДТП с автобусом и «Рено» в Боровском районе.

- Проведены все необходимые обследования, показано лечение по месту жительства, - рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Напомним, дети из школы №23 Калуги ехали на экскурсию в «Этномир», но в Боровском районе в автобус врезался выехавший на встречную полосу «Рено Логан». Водитель легковушки погиб. В автобусе травмы получили девять человек, но госпитализация понадобилась лишь одному ребенку.