В Калуге две легковушки не поделили полосу, в результате есть пострадавший

Практически лоб в лоб столкнулись ранним утром в воскресенье, 26 ноября в Калуге две иномарки.

Авария автомобилей «Тойота» и «Ниссан» произошла на улице М. Горького. Сообщение о ней МЧС получило в 06.48 утра.

В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавший.



Утром в воскресенье в Калуге заметно похолодало и обстановка на автодорогах города сложная. ГИБДД и МЧС еще раз предупреждают: будьте внимательны, не забывайте, что от вас зависит здоровье и жизнь людей.