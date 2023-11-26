Над Калужской областью сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы

Всего воскресной ночью 26 ноября силы ПВО уничтожили 11 дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

- Силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Массовая атака БПЛА в соседней Туле привела к попаданию БПЛА в жилую многоэтажку. Как сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, над Тулой сбили два беспилотника. Один из них, потеряв управление врезался в квартиру на 12 этаже жилого дома.

- Серьезных повреждений нет, повреждено остекление 3 квартир, легкое ранение получил один человек, - уточнил Дюмин.