Один ребенок госпитализирован после столкновения автобуса и «Рено» в Калужской области

После столкновения автобуса и «Рено» в Боровском районе одному ребенку понадобилась госпитализация, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Один ребенок госпитализирован в Детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, - заявил он.

Напомним, авария произошла утром 25 ноября. Дети из школы №23 Калуги ехали на экскурсию в «Этномир». По предварительным данным, водитель «Рено Логан» выехал на встречку и врезался в автобус в деревне Уваровское. Сам предполагаемый виновник погиб. Травмы получили шесть детей и трое взрослых из автобуса.