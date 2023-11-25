Стали известны подробности о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области

Все пострадавшие в ДТП с автобусом и «Рено Логан» в Калужской области 25 ноября находятся в центральной районной больнице в Боровске.

- Ребята и взрослые осмотрены докторами и накормлены. У детей ушибы и ссадины, у двух взрослых диагностированы переломы плеча и запястья, - рассказал глава районной администрации Николай Калиничев.

За некоторыми школьниками приехали родители, и после контрольного врачебного осмотра их отпускают домой. Остальных доставят в Калугу централизовано, автобус уже ждет.

Напомним, по предварительным данным, водитель «Рено Логан» на дороге Малоярославец – Боровск выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который вез детей из школы №23 Калуги в «Этномир». Предполагаемый виновник аварии погиб. Пострадали шестеро детей и трое взрослых.