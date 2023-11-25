В Калужской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, который вез детей

По факту ДТП с автобусом в Боровком районе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как мы уже рассказывали, утром 25 ноября в деревне Уваровское на дороге Малоярославец – Боровск водитель «Рено Логан» выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который вез 20 детей и 8 взрослых из школы №23 Калуги на экскурсию в «Этномир».

Водитель легковушки погиб.

По предварительным данным, небольшие травмы получили шесть детей и трое взрослых из автобуса. Им оказали помощь в районной больнице.

На месте аварии работают оперативные службы.