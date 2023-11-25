Автобус с детьми попал в ДТП в Калужской области

Около 10 утра в субботу, 25 ноября, у деревни Уваровское Боровского района на дороге Малоярославец-Боровск в ДТП попал автобус с детьми, которые ехали из Калуги на экскурсию в «Этномир». Это ученики школы №23, сообщили в правительстве Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового «Рено Логан» выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Водитель легковушки погиб, сообщили в УМВД по Калужской области.

Травмы получили семеро детей и один взрослый из автобуса.