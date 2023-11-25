В Калужской области водитель ночью разбил «Хонду»

Около часа ночи в субботу, 25 ноября, на дороге Медынь – Верея в Медынском районе разбился автомобиль «Хонда Цивик». Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина врезалась в дерево.

В ДТП пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.