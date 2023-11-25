Жилой дом сгорел ночью в Калужской области

В ночь на субботу, 25 ноября, пожар произошел в деревне Голодское Перемышльского района.

Около 4:00 там загорелся частный жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара пока не называются.