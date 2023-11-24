В Калужской области «Форд» вылетел в кювет на трассе

Около 14:00 в пятницу, 24 ноября, в Спас-Деменском районе вылетел в кювет автомобиль «Форд».

Авария произошла на трассе А130 недалеко от поворота на деревню Суборовка.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в УМВД по Калужской области.

Пассажир «Форда» с травмами попал в больницу.