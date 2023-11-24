14-летняя девочка пострадала в ДТП в Калужской области

В управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности про аварию, которая произошла вечером 23 ноября на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем «Рено Логан» двигалась со стороны Калуги, не справилась с управлением и недалеко от села Муромцево врезалась в отбойник.

Травмы получила 14-летняя девочка, находившаяся в машине.