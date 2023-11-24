В Калужской области водитель «Хендая» погиб в столкновении с «Киа»

Около 20:00 в четверг, 23 ноября, в Износковском районе на трассе А130 столкнулись автомобили «Киа» и «Хендай». Авария произошла недалеко от деревни Фотьяново.

По предварительной информации, 63-летний водитель «Хендая Санта Фе» ехал в сторону Москвы и при совершении обгона врезался во встречный «Киа Соренто».

От полученных травм скончался водитель «Хендая».