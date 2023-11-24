В Калужской области «Хендай» вылетел на встречку и столкнулся с «Киа»

В четверг, 23 ноября, вечером в Износковском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Как нам удалось выяснить, на 173 километре автодороги А-130 73-летний водитель «Хендая» вылетел на встречку и столкнулся с «Киа», под управлением 41-летнего мужчины.

По нашей информации, в результате столкновения пострадал водитель «Хендая». Мужчину зажало в салоне и его вытаскивали спасатели. Пострадавшего госпитализировали с переломом левой ноги, руки и тупой травмой живота.