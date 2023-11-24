На калужской трассе «Рено» врезался в отбойник

Около 21:00 в четверг, 24 ноября, на трассе М3 «Украина» в Калужской области во время снегопада в отбойник врезался автомобиль «Рено Логан».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Один человек пострадал.

Авария произошла у села Муромцево Бабынинского района.