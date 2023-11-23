Стали известны подробности о ДТП с двумя пострадавшими в Калужской области

Вечером 22 ноября в городе Киров Калужской области столкнулись «Ауди 80» и «Лада Калина». О причинах происшествия нам рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 62-летний водитель «Ауди» на дороге от Нижнего водохранилища до улицы Строительной выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

Различные травмы получил сам водитель «Ауди», а также ехавшая за рулем «Лады» 29-летняя женщина. Их отвезли в больницу.