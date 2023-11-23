В Калужской области столкнулись «Ауди» и «Лада Калина»

В среду, 22 ноября, в городе Киров Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как нам стало известно в 17:19 на улице Строительной столкнулись «Ауди», под управлением 63-летнего мужчины, и «Лада Калина», за рулем которой был 39-летний водитель.

По нашим данным, в ДТП пострадали два человека. Спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя «Ауди». У него черепно-мозговая травма.

Также пострадала 39-летняя пассажирка «Лады Калины». У нее черепно-мозговая травма.

Пострадавших госпитализировали.