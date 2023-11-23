В Калужской области ищут 40-летнего мужчину

Вечером 22 ноября поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 40-летнего Алексея Корягина.

Мужчина пропал 17 октября в поселке Мичуринский Брянской области, но может находиться в нашем регионе.

Рост этого человека – 168 сантиметров. У него есть шрам на носу. Был одет в темно-зеленую куртку.

Звонить можно по телефонам 112 или 88007005452.