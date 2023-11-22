Пять боеприпасов обнаружили в Калужской области

В двух районах Калужской области обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом 22 ноября сообщили в ГУ МЧС.

В лесу у деревни Крапивна Ульяновского района лежали три артиллерийских снаряда и противотанковая граната.

А в Козельске на улице Чкалова нашли гранату.