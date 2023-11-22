В Калуге мужчина пострадал в столкновении двух «Лад»

Около 20:20 во вторник, 21 ноября, на улице Тарутинской в Калуге столкнулись два автомобиля «Лада». Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Приоры» ехал в сторону Трифоновской и при повороте налево у дома №105г не пропустил «Гранту». После этого «Гранта» отлетела в стену магазина.

Различные травмы получил 21-летний водитель «Лады Приора».