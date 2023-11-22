В Калуге «Лада» врезалась в магазин

Около 20:15 во вторник, 21 ноября, на улице Тарутинской в Калуге столкнулись два автомобиля «Лада», сообщили в региональном ГУ МЧС.

Не смогли разъехаться водители «Приоры» и «Гранты». После столкновения «Гранта» врезалась в стену сетевого магазина.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек.