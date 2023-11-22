В центре Калуги грузовик упал на «БМВ»

В ночь на среду, 22 ноября, на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта в Калуге произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Подробности нам сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, около 3:00 водитель грузовика «Ивеко» не пропустил «БМВ», двигавшийся по главной. После столкновения фургон упал на легковушку.

Травмы получил пассажир «БМВ». Его отвезли в больницу.