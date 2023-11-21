В Калужской области гранату нашли на кладбище

В Козельске гранату времен Великой Отечественной войны нашли на старом городском кладбище, сообщила 21 ноября глава районной администрации Елена Слабова.

Граната лежала в куче листьев и земли.

По предварительным данным, местный житель ее нашел, когда приводил в порядок могилу родственника.

На место вызвали сотрудников МЧС.